Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 18:02

В Самаре планируют построить новую гостиницу

В проект вложат почти 600 млн рублей
Алена ПРОВКИНА
В областной столице построят новую гостиницу

В областной столице построят новую гостиницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют построить многопрофильный центр здоровья и отдыха для детей и взрослых. Его возведут в областной столице.

Рабочая группа по рассмотрению проектов обсудила заявки от инвесторов. Один из утвержденных проектов – строительство центра здоровья. В комплекс также будет входить гостиница и парковка. Инвестор планирует вложить почти 600 млн рублей.

Напомним, еще один проект подразумевает возведение производственно-складского комплекса в Красноярском районе. Предприятие займется выпуском строительного оборудования для продажи продукции в РФ и в некоторых странах СНГ. Инвестиции составят почти 800 млн рублей.