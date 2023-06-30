В Самаре планируют построить новую гостиницу

В областной столице построят новую гостиницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют построить многопрофильный центр здоровья и отдыха для детей и взрослых. Его возведут в областной столице.

Рабочая группа по рассмотрению проектов обсудила заявки от инвесторов. Один из утвержденных проектов – строительство центра здоровья. В комплекс также будет входить гостиница и парковка. Инвестор планирует вложить почти 600 млн рублей.

Напомним, еще один проект подразумевает возведение производственно-складского комплекса в Красноярском районе. Предприятие займется выпуском строительного оборудования для продажи продукции в РФ и в некоторых странах СНГ. Инвестиции составят почти 800 млн рублей.