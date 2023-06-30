Въезд на территорию Грушинского фестиваля закрыли из-за отсутствия места на парковках

Гостей просят добираться до фестиваля по железной дороге

Въезд на территорию Грушинского фестиваля закрыли вечером 30 июня 2023 из-за отсутствия места на парковках. Об этом сообщили организаторы фестиваля. Гостей и участников просят добираться до Поляны на электричках.

Напоминаем, для доставки зрителей на Грушинский фестиваль от железнодорожной платформы, на которой останавливаются электрички, организован бесплатный автобусный маршрут. - Расписание движения автобуса синхронизировано с электричками, прибывающими на станцию, - пояснили организаторы. Напоминаем, в дни фестиваля курсируют как обычные электропоезда (в пути 1 час 41 минута), так и «Ласточки», а также дополнительный тематический «Грушинский экспресс» (время в пути 1 час 10 минут). Все электрички, следующие в направлении Самара-Тольятти и обратно будут останавливаться на платформе В.Грушина. - Просим с пониманием отнестись к транспортным ограничениям и заранее планировать свой маршрут следования до фестивальной поляны, - обратились организаторы к самарцам.