Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 19:25

Въезд на территорию Грушинского фестиваля закрыли из-за отсутствия места на парковках

Гостей просят добираться на электричках
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Гостей просят добираться до фестиваля по железной дороге

Гостей просят добираться до фестиваля по железной дороге

Въезд на территорию Грушинского фестиваля закрыли вечером 30 июня 2023 из-за отсутствия места на парковках. Об этом сообщили организаторы фестиваля. Гостей и участников просят добираться до Поляны на электричках.

Напоминаем, для доставки зрителей на Грушинский фестиваль от железнодорожной платформы, на которой останавливаются электрички, организован бесплатный автобусный маршрут. - Расписание движения автобуса синхронизировано с электричками, прибывающими на станцию, - пояснили организаторы. Напоминаем, в дни фестиваля курсируют как обычные электропоезда (в пути 1 час 41 минута), так и «Ласточки», а также дополнительный тематический «Грушинский экспресс» (время в пути 1 час 10 минут). Все электрички, следующие в направлении Самара-Тольятти и обратно будут останавливаться на платформе В.Грушина. - Просим с пониманием отнестись к транспортным ограничениям и заранее планировать свой маршрут следования до фестивальной поляны, - обратились организаторы к самарцам.