Дмитрий Азаров поздравил компанию «Транснефть – Приволга» с 70-летием

Благодаря сотрудничеству в регион ежегодно вкладывается значительный объем инвестиций. Фото: Юлия Рубцова

В пятницу, 30 июня, в самарском театре оперы и балета прошло торжество в честь 70-летия АО «Транснефт-Приволга». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил руководство, работников и ветеранов предприятия.

— Историю компании формировали выдающиеся люди. Усилиями ветеранов предприятия создавалась мощь нынешней «Транснефти». Благодарю за все, что вы сделали для всех, доброго вам здоровья. От всей души поздравляю и весь славный коллектив, который бережно хранит историю компании и приумножает, — сказал глава региона.

Объекты «Транснефть-Приволги» обслуживают более семи тысяч специалистов, из них больше трех тысяч работают в Самарской области. Компания динамично развивается, модернизирует свои мощности и внедряет современные инновационные технологии.

Благодаря сотрудничеству Самарской области с ПАО «Транснефть» в регион ежегодно вкладывается значительный объем инвестиций. Это дает колоссальный толчок развития. Совместно с правительством региона реализуется комплекс совместных проектов и мероприятий.

Также Дмитрий Азаров поблагодарил предприятие за активное участие в восстановлении мирной жизни на Донбассе. ПАО «Транснефть» в Снежное передал десятки единиц специальной техники. В завершении губернатор вручил награды сотрудникам «Транснефть – Приволга».

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