Въезд на территорию Грушинского фестиваля закрыли в Самарской области

в дни фестиваля регулярно ходят «Ласточки» и тематический ретропоезд «Грушинский экспресс». Фото: Грушинский фестиваль

В Самарской области закрыли въезд на территорию Грушинского фестиваля. Вынужденную меру пришлось принять из-за отсутствия парковочных мес. Об этом сообщает официальный канал региона.

Всех желающих попасть на юбилейный фестиваль просят добираться до Поляны на железнодорожном транспорте. Так, на грушинский можно попасть на электропоезде – время в пути составит 1 час 41 минута.

Также в дни фестиваля регулярно ходят «Ласточки» и дополнительный тематический ретропоезд «Грушинский экспресс», время в пути которого достигает 1 час 10 минут. Помимо этого, у всех электричек из Самары в Тольятти и обратно предусмотрена остановка на платформе Валерия Грушина.

Ранее стало известно об открытии нового остановочного пункта «Волжская Жемчужина» с видовой селфи-площадкой в преддверии юбилейного 50-го Грушинского фестиваля. Напомним, Грушинский будет проходить по 2 июля.

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