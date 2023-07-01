Пьяный экс-проректор СамГУ уснул за рулем своего Mercedes на светофоре в Самаре

Уснувшего за рулем водителя заметили сотрудники ГИБДД. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях стали распространяться сообщения о том, что в Самаре бывший проректор СамГУ Александр Кудряшов чуть не стал виновником ДТП. Мужчина уснул за рулем своего Mercedes, остановившись на светофоре. Об этом сообщает «Ночной патруль Самара».

Такая информация появилась в ночь на 1 июля 2023 года. Уснувшего за рулем водителя заметили сотрудники ГИБДД. Отмечается, что мужчина не сразу согласился сесть в машину Госавтоинспекции.

От экс-проректора исходил запах перегара, общественники сообщают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался. Также мужчина заявил, что он абсолютно трезвый и пьяным за руль не садится уже полтора года.

На данный момент ГУ МВД по Самарской области информацию пока не комментирует.

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