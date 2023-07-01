Самарский девелопер «Баланс Towers» благоустроит бульвар рядом с самым высоким зданием города

Всего планируется высадить более двух тысяч растений. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре планируется озеленить бульвар рядом со строящимися жилыми башнями «Баланс Towers» на перекрестке улицы Луначарского и Московского шоссе. В работы инвестирует девелоперская компания «Альянс-Менеджмент». Об этом сообщает застройщик.

Там появится новая современная зеленая зона. В настоящий момент работы на территории уже начались. Сейчас специалисты готовят площадку под посадку, там уберут сорняки и обновят грунт. Всего планируется высадить более двух тысяч растений. В их числе будут сосны, венгерская сирень, кустарники и цветы.

В пространстве «Баланс Towers» хотят реализовать концепцию «двор без машин», сделав трехуровневый подземный паркинг, а также поднять двор на уровень второго этажа дома. Также на территории построят спортивную и игровую площадки, зеленый лабиринт и парковую зону с арт-объектами. А под окнами со стороны первой линии будет общественный парк.

Напомним, «Баланс Towers» будет состоять из 22-этажной и 37-этажной башней. Это будет самое высокое жилое здание Самары.

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