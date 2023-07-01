В Самаре очевидцы сообщили о заснувшем за рулем экс-проректоре, который пьяный чуть не устроил ДТП

Также отмечается, что садиться в машину госавтоинспекторов бывший проректор универа согласился не сразу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 1 июля 2023 года, сообщество «Ночной Патруль Самара» опубликовало информацию об опасной дорожной ситуации с участием пьяного экс-проректора СамГУ –Александр Кудряшов едва не стал виновником ДТП в Самаре.

Очевидцы сообщили, что мужчина уснул за рулем своего Mercedes после остановки на светофоре. Это вовремя заметили сотрудники ГИБДД и предотвратили едва не случившуюся аварию.

Также отмечается, что садиться в машину госавтоинспекторов бывший проректор универа согласился не сразу, он хамил и использовал нецензурную лексику. От мужчины исходил сильный запах перегара, но, по словам общественников, он утверждал, что абсолютно трезв, а пьяным за руль не садился уже полтора года.

При этом автомобилист отказался проходить медицинское освидетельствование. В настоящий момент ГУ МВД по Самарской области информацию пока не комментирует.

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