Организованы дополнительные парковочные места и бесплатный транспорт для гостей Грушинского фестиваля

Также гости фестиваля могут попасть на 50-й Грушинский на бесплатном маршрутном автобусе из поселка Прибрежный. Фото: "Грушинский фестиваль"

В Самарской области организовали дополнительные парковочные места и бесплатный транспорт для гостей юбилейного Грушинского фестиваля. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Так, ближайшее время отправления дополнительных электропоездов запланировано на 13:20, 14:00, 15:20 и 16:43. Отмечается, что из-за большого потока легкового автотранспорта въезд на территорию фестиваля и стоянка ограничены.

Проезд спецавтотранспортом, автобусов с организованными группами детей, перевоз людей с ограниченными возможностями здоровья и гостей из других регионов РФ будет осуществляться в индивидуальном порядке.

Для удобства всех желающих попасть на фестиваль на своих автомобилях организовали стоянку для транспортных средств в поселке Прибрежный. Там парковка со свободными местами находится на улице Парусной, 19.

Также гости фестиваля могут попасть на 50-й Грушинский на бесплатном маршрутном автобусе из поселка Прибрежный до фестивальной поляны. Интервал движения будет зависеть от наполняемости салона автобуса.

Напомним, ранее сообщалось, что въезд на территорию Грушинского фестиваля закрыли из-за отсутствия парковочных мест, а людей попросили воспользоваться ж/д транспортом. В настоящий момент на фестивальной площадке уже собрались гости из более чем 60 регионов России. Там развернуты 14 фестивальных площадок.

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