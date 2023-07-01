В Самаре работодатели вдвое чаще сотрудников убеждены в лучшей работе в присутствии начальника

В Самаре 24% сотрудников и вовсе считают, что это влияет негативно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, работодатели Самары вдвое чаще сотрудников думают, что в присутствии начальника персонал работает лучше и эффективнее.

Такого мнения придерживаются 66% работодателей. А совсем противоположно думают лишь 6% менеджеров по персоналу. Они утверждают, что под присмотром руководителя производительность труда снижается из-за возникающего психологического напряжения.

В каждой четвертой компании (24%) придерживаются мнения, что на производительность труда физическое присутствие начальника в офисе никак не влияет. Также выяснилось, что сами работники гораздо реже работодателей думают, что присутствие руководителя на рабочем месте повышает эффективность (37%).

В Самаре 24% сотрудников и вовсе считают, что это влияет негативно, а 32% уверены в отсутствии влияния. В том, что эффективность труда не зависит от начальника, чаще убеждены опрошенные до 34 лет (32%) и с доходом более 80 тысяч рублей (30%).

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