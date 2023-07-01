В Самарской области электропоезд насмерть сбил парня в наушниках

В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия. Фото: Центральное МСУТ СКР
В субботу, 1 июля 2023 года, утром в Самарской области произошла трагедия на железнодорожных путях – электропоезд насмерть сбил молодого парня в наушниках.
— По предварительным данным, на 108 км вблизи железнодорожной станции Безымянка электропоезд смертельно травмировал 26-летнего местного жителя, — сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Отмечается, что парень был в наушниках, он переходил пути в запрещенном месте. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.
Уже организована доследственная проверка, результаты которой покажут, были ли нарушены правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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