В ЛДПР назвали кандидата в губернаторы Самарской области

Александр Степанов уже участвовал в выборах губернатора Самарской области в 2018 году.

В Самаре проходит 75-я внеочередная отчетно-выборная конференция регионального отделения ЛДПР. На ней партия решила, кого выдвинет в качестве кандидата на пост губернатора Самарской области.

Им стал депутат Самарской губернской думы Александр Степанов. Он уже участвовал в выборах губернатора Самарской области в 2018 году. Тогда Александр Степанов от ЛДПР оказался на третьем месте, набрав 5,73% голосов.

Весной 2022 года после смерти Владимира Жириновского Степанов поделился своим мнением о том, кто займет место на посту главы ЛДПР. Он особенно отметил, что это будет простая роль, так как Жириновский был не номинальным лидером партии, а по-настоящему народным руководителем.

Напомним, в 2023 году выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября. Этап выдвижения кандидатов продлится до 23 июля. Агитационный период продлится с момента выдвижения кандидата до 00:00 8 сентября. Предвыборная агитация в СМИ стартует 12 августа. А результаты выборов губернатора определят до 19 сентября.

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