В Самарскую область на Грушинский фестиваль приехали уже более 40 тысяч человек

К вечерней программе организаторы ожидают еще больше людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается 50-й юбилейный Грушинский фестиваль. На него уже приехало более 40 тысяч человек из 60 регионов России. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что поток новых участников фестиваля продолжается. К вечерней программе организаторы ожидают еще больше людей. В 19:15 на главной сцене выступит Никита Высоцкий, а в 22:00 пройдет итоговый концерт на сцене Гитара.

Всего в этом году будут работать 14 концертных площадок. Также на Грушинском построят парусник и заложат капсулу времени. А для гостей фестиваля организовали дополнительные парковочные места и бесплатный транспорт.

— Я хочу всех нас поздравить с юбилейным фестивалем! Мне кажется, Грушинский – уже не просто бренд самарского региона, а его душа. Именно в это время на поляне собирается огромное количество талантливых, добрых, творческих людей, — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

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