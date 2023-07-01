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НовостиПроисшествия1 июля 2023 13:23

В Самаре столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и «Газель» с арбузами 1 июля

Место ДТП было в разбитых арбузах
Ирина СИНЕГУБОВА
Из-за столкновения арбузы вылетели из «Газели». Фото: "СамараДТП"

Из-за столкновения арбузы вылетели из «Газели». Фото: "СамараДТП"

В субботу, 1 июля 2023 года, в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадали не только транспортные средства. К счастью, речь не о людях, а об арбузах. На пересечении проспекта Кирова с улицей Теннисной столкнулись иномарка и «Газель» с арбузами.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами происшествия в социальных сетях, участниками ДТП стали Toyota Land Cruiser Prado и «Газель». В результате столкновения дорогостоящая иномарка сильно пострадала. Видимо удар пришелся в правый бок передней части транспортного средства.

На месте ДТП проезжая часть оказалась вся в разбитых арбузах, которые из-за столкновения вылетели из «Газели». Самарцы в соцсетях поиронизировали по поводу ситуации: «арбузный фреш на дороге», «арбузами будут отдавать за Прадик».

Также самарские автомобилисты отметили, что участники аварии уехали, а раздавленные арбузы так и остались лежать на проспекте Кирова.

Раздавленные арбузы так и остались лежать на проспекте Кирова. Фото: Самара l"ife"

Раздавленные арбузы так и остались лежать на проспекте Кирова. Фото: Самара l"ife"

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