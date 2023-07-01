Гости Грушинского фестиваля смогут уехать с поляны на шаттлах 2 июля

Для комфортного выезда с поляны предоставят шаттлы до поселка Прибрежный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 2 июля, гости Грушинского фестиваля смогут уехать на шаттлах. Как будет ходить транспорт для выезда с поляны, рассказали организаторы.

— Для комфортного выезда с поляны предоставят шаттлы до поселка Прибрежный. Они будут ходить по мере наполняемости с 06:00 от вертолетной площадки за торговой поляной, — говорится в сообщении.

Помимо этого, предусмотрены дополнительные электропоезда до Самары и Тольятти. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на информационных стендах фестиваля, а также на сайте.

Напомним, в 2023 году 50-й юбилейный Грушинский фестиваль проходит в Самарской области с 29 июня по 2 июля на обновленной территории природного парка «Мастрюки». Для гостей были организованы дополнительные электропоезда до платформы имени Валерия Грушина, дополнительные парковочные места в Прибрежном и бесплатные шаттлы до фестивальной поляны.

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