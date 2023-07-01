День семьи, любви и верности отметят в самарском этнопарке дружбы народов 8 июля

На площадке мастер-классов «Ромашковое настроение» всех желающих научат создавать цветы. Фото: администрация Самары

В следующую субботу, 8 июля, с 11:00 до 22:00 в Самаре в этнопарке дружбы народов пройдет праздник в честь Дня семьи, любви и верности, по-другому его называют День памяти святых Петра и Февронии Муромских.

— Эта дата призвана напомнить о том, что семья должна быть для человека местом безопасности, принятия и душевного тепла, — рассказали в администрации Самары.

Программа включает мини-экскурсии в национальных подворьях (с 11:00 до 20:00), квест-игру для всей семьи «Лепесток ромашки» (с 13:00 до 17:00), вечерняя шоу-программа (с 20:00 до 22:00).

Гости праздника смогут поучаствовать в активных играх, семейных обрядах, создании оберега, а также посмотреть шоу барабанов, огненное и световое шоу. А на площадке мастер-классов «Ромашковое настроение» всех желающих научат создавать цветы из ткани, бумаги, фетра.

Стоимость входного билета для взрослых составляет 400 рублей, для льготных категорий граждан – 300 рублей.

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