В Самаре 70-летний пассажир легковушки погиб в ДТП на Заводском шоссе 1 июля

Передняя часть отечественного автомобиля превратилась в груду металла. Фото: "Подслушано Самара"

В субботу, 1 июля 2023 года, в Самаре произошло смертельное ДТП. Два легковых автомобиля «ВАЗ-21099» и Kia столкнулись на Заводском шоссе.

— На месте ДТП скончался 70-летний пассажир одного из легковых автомобилей, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Судя по опубликованным очевидцами в социальных сетях кадрах, столкновение было сильное, у транспортных средств значительные повреждения. Так, передняя часть отечественного автомобиля превратилась в груду металла, также у него отсутствует крыша.

На месте аварии раскиданы разные отлетевшие части машин. В результате ДТП также оказалось пробито ограждение. В настоящий момент сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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