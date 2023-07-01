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НовостиПроисшествия1 июля 2023 18:01

Житель Самарской области похитил вольеры для собак с участка пенсионера

Предприимчивый мужчина в ближайшем пункте приема металла взял в аренду электрорезак
Ирина СИНЕГУБОВА
Житель Тольятти заранее присмотрел на чужом участке вольеры для собак.

Житель Тольятти заранее присмотрел на чужом участке вольеры для собак.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области около села Ягодное 79-летний местный житель рядом со своим земельным участком увидел, как незнакомец вывозит на автомобиле его имущество. На место выехали полицейские.

— 31-летний ранее судимый за присвоение и растрату чужого имущества житель Тольятти заранее присмотрел на чужом участке вольеры для собак и решил их похитить, для этого он их распилил, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Предприимчивый мужчина в ближайшем пункте приема металла взял в аренду электрорезак, проник на территорию и начал готовить к погрузке металлические трубы. Однако скрыться ему не удалось.

Ущерб пожилой мужчина оценил на сумму более 40,5 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.