Житель Самарской области похитил вольеры для собак с участка пенсионера

Житель Тольятти заранее присмотрел на чужом участке вольеры для собак. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области около села Ягодное 79-летний местный житель рядом со своим земельным участком увидел, как незнакомец вывозит на автомобиле его имущество. На место выехали полицейские.

— 31-летний ранее судимый за присвоение и растрату чужого имущества житель Тольятти заранее присмотрел на чужом участке вольеры для собак и решил их похитить, для этого он их распилил, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Предприимчивый мужчина в ближайшем пункте приема металла взял в аренду электрорезак, проник на территорию и начал готовить к погрузке металлические трубы. Однако скрыться ему не удалось.

Ущерб пожилой мужчина оценил на сумму более 40,5 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.