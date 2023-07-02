Месть за жалобы и увольнение: в Тольятти супружеская пара подожгла машину своего соседа

ЧП произошло в июне 2023 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Тольятти стал жертвой мести бывших соседей. Супружеская пара решила поджечь машину мужчины. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Эта история произошла в Комсомольском районе Автограда в июне 2023 года. Местный житель обнаружил, что его «Ладу Гранта» кто-то поджег. Он обратился в полицию. На записях с камеры видеонаблюдения, которые 62-летнему собственнику авто показали оперативники, он узнал поджигателей. Ими оказались супруги, которые раньше были соседями пострадавшего и работали в УК по обслуживанию его дома. Мужчину и женщину задержали.

Они признали свою вину. 32-летний житель Тольятти рассказал, что мотивом поджога стала ненависть. Дело в том, что год назад он и его жена работали в компании по предоставлению услуг по содержанию придомовой территории данного дома. Сосед постоянно жаловался на них руководству. В результате супруги потеряли работу. Накануне ЧП они выпили и решили проучить владельца авто.

– Они приехали на велосипедах. Сломав крышку бензобака, мужчина поместил во внутрь палку, обмотанную ветошью и поджег ее, но машина не загорелась. Тогда женщина достала из ближайшего мусорного контейнера пакет, поставила его на багажник. Мужчина поджег его и они скрылись с места преступления, – рассказал начальник Уголовного розыска отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Виктор Кшенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 ч.2 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.