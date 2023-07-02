Дмитрий Азаров поздравил работников речного и морского флота с профессиональным праздником

Глава региона пожелал виновникам торжества здоровья и благополучия. Фото: правительство Самарской области

В воскресенье, 2 июля 2023 года, в России празднуется День работников речного и морского флота. С профессиональным праздником всех причастных поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что пассажирские и грузовые перевозки речным транспортом играют значимую роль в экономике региона.

– По их объему мы стабильно входим в число ведущих российских регионов, что способствует развитию промышленности, торговых связей и туризма, повышению инвестиционной привлекательности Самарской области. Развитие внутренних водных путей, повышение конкурентного потенциала речного транспорта, восстановление компетенций по судостроению, укрепление портовой инфраструктуры в Самаре, Тольятти и Сызрани – одна из наших важнейших задач, – подчеркнул губернатор.

Глава региона поблагодарил работников отрасли за плодотворный труд и адресовал свои пожелания.

– Искренне благодарю вас за честный, добросовестный труд, ответственность и профессионализм, стремление поддерживать и приумножать заложенные ветеранами морречфлота традиции. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы и всего самого доброго, – обратился Дмитрий Азаров.