На Грушинском фестивале Дмитрий Азаров спел с Высоцким

В этом году фестиваль отметил 50-летний юбилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Грушинском фестивале губернатор Самарской области Дмитрий Азаров спел с Высоцким. Сын известного поэта, барда, артиста стал гостем юбилейного фестиваля. 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет.

- Мне всегда приятно видеть, как зрители Грушинского фестиваля чтят память моего отца. Я много лет назад приехал сюда первый раз и слышал, как поют песни Высоцкого и со сцены, и у костров. Действительно, сам он никогда не бывал на фестивале, но зрители всегда уважали его творчество, - отметил Никита Высоцкий.

На фестивале он решил удивить гостей. Сын Высоцкого обычно только читает его стихи, а в этот решил спеть.

- Если Вадим Мищук мне подыграет, - отметил он до своего приезда на фестиваль.

Так все и случилось. Сначала Никита Владимирович пел на Главной сцене, а затем вышел на гитару. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым, Тимуром Ведерниковым, Вадимом Мищуком он исполнил песню "Здесь вам не равнина... ".

Напомним, что юбилейный Грушинский проходит с 29 июня по 2 июля на Фестивальной поляне. Его посетили уже более 40 тысяч человек.

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