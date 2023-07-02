В Самарской области бесследно исчезла 14-летняя девочка

Ольгу Т. ищет полиция и волонтеры Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области пропала 14-летняя жительница города Похвистнево Ольга Т. Девочка вышла из своего дома на улице Революционной в субботу, 1 июля 2023 года, и до сих пор не вернулась.

– Девочку ищут сотрудники полиции. Помощь в розыске также оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» и жители города, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На вид пропавшей 12-13 лет, у нее худощавое телосложение, рост 152 см, серо-зеленые глаза, волосы прямые до плеч русые мелированные, полные губы и прямой нос. В момент исчезновения девочка была одета в красную кофту, джинсы или трико, белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ольги, просят обратиться по телефону дежурной части МО МВД России «Похвистневский»: 8(84656) 2-34-68, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.