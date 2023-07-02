В Самаре водитель электровелосипеда, сбивший 10-летнюю девочку, может заплатить 800 тысяч рублей

ДТП произошло на улице Революционной, ребенок сломал ногу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Водитель электровелосипеда, сбивший ребенка на улице Революционной в Самаре, может заплатить крупную сумму. Соответствующей меры добивается прокуратура. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.
ДТП с участием ребенка произошло 22 июня 2022 года. Водитель велогибрида Eltreco XT 850 NEW ехал по Революционной со стороны Гая в сторону Мичурина. Около дома №77 он сбил 10-летнюю девочку. У ребенка диагностировали перелом костей голени со смещением отломков костей.
Прокуратура направила в суд иск, в котором потребовала взыскать с 23-летнего водителя 800 тысяч рублей. Эта сумма – моральная компенсация в связи с причинением вреда здоровью. Заявление находится на рассмотрении.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.