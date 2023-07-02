Юбилейный Грушинский фестиваль в Самарской области собрал 56 тысяч участников в 2023 году

Одним из участников мероприятия стал губернатор Дмитрий Азаров. Фото: Андрей Савельев

В Самарской области завершился юбилейный фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина. В этом году он собрал 56 тысяч человек из 62 регионов страны, в том числе из Донецка и Луганска, а также из Казахстана, Беларуси. Палаточный городок насчитывал почти 12,5 тысяч палаток. В ключевой день фестиваля 1 июля его посетил губернатор Дмитрий Азаров. Вместе с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым и главным федеральным инспектором по региону Михаилом Феоктистовым глава региона осмотрел обновленную инфраструктуру поляны, пообщался с гостями и участниками фестиваля.

– Я очень рад, что юбилейный фестиваль проходит при таком количестве людей. Здесь по-настоящему дружеская праздничная атмосфера. Этот фестиваль объединяет людей из разных регионов, из разных городов, из разных стран, – поделился Дмитрий Азаров.

Гости фестиваля оценили обновленную инфраструктуру. В этом году обновили лестницу, сделали различные площадки для отдыха, понтонный мост. А на поляне работали 17 площадок и сцен фестиваля: "Многоголосье", "Детская поющая республика", "Междуречье", "У Грушинского костра", "Победа", главная сцена, спортивная площадка и другие.

В день фестиваля также была заложена капсула времени. Для этого на поляну доставили камень с места проведения первого фестиваля – из урочища Каменная Чаша в Жигулях. Участие в церемонии принял Дмитрий Азаров.

– Надеюсь, что через 10 лет мы встретимся в том же составе и, конечно, продолжим традиции нашего фестиваля. Мы бережно сохраняем их. И я рад, что появляются новые - как сегодняшняя, – подчеркнул губернатор.

Глава региона принял участие в гала-концерте, поздравил зрителей и участников. Он также поблагодарил за труд бессменного организатора Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана и вручил ему региональную награду - памятный знак "За служение людям".