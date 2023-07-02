Мать-алкоголичка из Самары морила маленьких дочек голодом и не водила их к врачам

Детей уже забрали, их жизни и здоровью ничего не угрожает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горе-мать из Самары уличили в ненадлежащем воспитании детей. Выяснилось, что женщина – любительница выпить – морила малышей голодом. Подробности жуткой истории сообщили в региональном ГУ МВД.

Под внимание полиции попала 26-летняя жительница Красноглинского района. Тревогу забили соседи – они сообщили оперативникам, что самарчанка плохо обращается с маленькими дочками пяти и трех лет.

– Установлено, женщина ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности: не приобретает детям продукты питания, не посещает с ними медицинское учреждение и злоупотребляет спиртными напитками, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Девочек уже забрали в центр соцобслуживания, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении женщины составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Он находится на рассмотрении в администрации Красноглинского района.