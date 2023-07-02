В Самаре «ВАЗ» въехал в Kia и дорожное ограждение, погиб один человек

Трое человек доставлены в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая произошла в Самаре в субботу, 1 июля 2023 года. В результате столкновения отечественной легковушки и иномарки погиб один человек. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в 17:40 в районе д. 15В на Заводском шоссе. 74-летний водитель «ВАЗ-21099» во время поворота налево не уступил дорогу Kia Soul, за рулем которого была 31-летняя женщина. После столкновения с иномаркой отечественная легковушка отлетела в металлическое ограждение.

От отечественного авто осталась груда железа Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В результате аварии погибла 70-летняя пассажирка «ВАЗа», которая сидела на переднем сиденье. Женщина скончалась на месте ДТП. Предполагаемый виновник аварии, а также водитель и 41-летняя пассажирка Kia доставлены в больницу.