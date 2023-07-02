В Самаре участковый помог жителям, которым мешали шумные соседи

Самарцы поблагодарили участкового за внимательное отношение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре участковый полиции помог жильцам дома решить конфликтную ситуацию. Соседи ссорились из-за ночного шума. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Непростая ситуация сложилась в многоквартирном доме на улице Майской. Местная жительница обратилась в полицию за помощью в решении разногласий с соседями. Женщина сообщила, что жильцы соседней квартиры неоднократно шумели в ночное время. Самарчанка пыталась решить проблему, но тщетно.

Тогда в дело вмешался участковый. Он помог уладить конфликт, а женщина, в свою очередь, адресовала ему свою благодарность.

– Благодаря помощи нашего участкового мы можем спать спокойно. Спасибо ему за быстрое реагирование на мое заявление. Хочу отметить, что работники нашей управляющей компании хорошо отзываются о работе Никиты Кондрашова. Характеризуют его, как человека внимательного и отзывчивого, – поделилась самарчанка.