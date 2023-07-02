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НовостиОбщество2 июля 2023 10:35

Грушинский фестиваль в 2023 году посетили гости из 273 городов России и зарубежья

География мероприятия оказалась обширной
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Все участники отметились на карте фестиваля

Все участники отметились на карте фестиваля

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области официально завершился Грушинский фестиваль-2023. В этом году мероприятие прошло с размахом. 1 июля организаторы сообщили, что на поляну приехали более 40 тысяч человек. А на гала-концерте, который состоялся в ночь с 1 на 2 июля, количество гостей возросло до 56 тысяч человек.

Организаторы решили составить карту Грушинского фестиваля. В этом им помогло Российское географическое общество. Итоги оказались впечатляющими.

– Официально мы насчитали 273 населенных пункта, включая города России, также на карте отметились гости из Франции, Италии, Казахстана, Индии, Канады, Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии, – поделился данными официальный представитель общества.

На карте отметились гости из Франции, Италии, Казахстана

На карте отметились гости из Франции, Италии, Казахстана

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, в этом году программа фестиваля была насыщенной. Одним из главных событий стал спуск на воду парусника, названного именем Валерия Грушина. Он состоялся 1 июля.

В числе участников фестиваля также оказались губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий. Они совместно исполнили песню.