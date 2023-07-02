Двое человек пострадали в ДТП с Mitsubishi в Самарской области

Пострадавших доставили в медучреждение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 1 июля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием Mitsubishi Lancer. Иномарка улетела с дороги, пострадали двое человек. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным материалов ГИБДД, все случилось в 3:00 на 2-м километре автодороги «Жемковка-Балашейка» в Сызранском районе. Водитель Mitsubishi превысил скорость, улетел с дороги, после чего машина перевернулась. В результате аварии пострадали двое человек.

– Самостоятельно за медицинской помощью в лечебное учреждение обратились два пассажира 2004 и 2005 годов рождения. Первый был госпитализирован, второму назначили амбулаторное лечение, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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