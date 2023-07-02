Пропавшую в Похвистнево 14-летнюю девочку нашли в Самаре

Подростка разыскали оперативники Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области завершились поиски 14-летней Ольги Т. Юная жительница Похвистнево бесследно исчезла 1 июля. С того момента о ней ничего не было известно.

– в ночное время для розыска несовершеннолетней по тревоге был поднят личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы полиции, в подразделения Росгвардии, волонтерам, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские проверили нежилые здания, поговорили с жителями города и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Отыскать девочку удалось в областной столице.

– Сейчас полицейские находятся в Самаре. Пропавшая все это время находилась здесь в одном из многоквартирных домов. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, – пояснили в полиции.

Девочку отвезут к законным представителям. Инспектора ПДН проведут с ней и ее опекунами работу для исключения подобных происшествий.

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