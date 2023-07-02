В Самарской области 3 июля 2023 года ожидается жара до +32 градусов

В регионе объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 3 июля 2023 года, в Самарскую область вернется сильная жара. Такая погода сохранится в течение нескольких дней. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Днем 3-5 июля местами в Самарской области ожидается жара +30, +32 градусов. Объявлен желтый уровень опасности, – пояснили специалисты.

В ГУ МЧС по региону советуют жителям соблюдать несколько правил, чтобы пережить жару без неприятных последствий. В частности, нельзя долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Нужно избегать высокой физической активности и пить больше жидкости. Автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.