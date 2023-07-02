В Самарской области определили лучших сотрудников ППС в 2023 году

По итогам были определены двое победителей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На базе спорткомплекса ГУ МВД по Самарской области в Самаре прошел региональный этап конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии-2023». Участие в нем приняли сотрудники патрульно-постовой службы. Всего – 17 полицейских.

Участники прошли тестирование по служебной, правовой и огневой подготовке, сдавали норматив по неполной разборке пистолета Макарова, показали свои силы в тире, сдали нормативы по физической подготовке и отработали боевые приемы борьбы.

Наряду с мужчинами испытания проходили женщины. Все они показали достойные результаты. По итогам конкурса победу одержали полицейский-водитель 1 мобильного взвода 2 роты отдельного батальона УМВД по Тольятти, Айрат Назыров, инспектор 1 мобильного взвода 1 роты полка ППС УМВД по Самаре Андрей Марфутин. Они примут участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса, который пройдет в Москве.

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