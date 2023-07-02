Самарцам рассказали, какие дни будут выходными в 2024 году

Специалист также назвал месяца, которые будут самыми выгодными для отпуска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как жители России и, в частности, Самарской области, будут отдыхать в 2024 году. Минтруд опубликовал проект постановления о переносе выходных дней.

Согласно документу, работники, работающие на пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать следующим образом: с 1 по 8 января, с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря. При этом некоторые субботы будут рабочими. В частности, 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

Юрист SuperJob сообщил самарцам, что в 2024 году выгоднее ходить в отпуск в июле, октябре и августе. Январь, июнь, февраль, март, май, напротив, будут невыгодными с этой точки зрения.

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