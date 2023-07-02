Массовое ДТП с участием трех авто произошло в районе ГЭС под Тольятти

Момент столкновения попал на видео. Фото: СамараДТП

В воскресенье, 2 июля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадали люди. Информацией поделились очевидцы.

По словам автомобилистов, все случилось в районе ГЭС между Жигулевском и Тольятти.

– Nissan ехал в сторону Тольятти, когда навстречу ему вылетело другое транспортное средство, которое снесло обочину и остановилось неподалеку, – поделились жители.

Nissan остановился посреди проезжей части, после чего в него въехал

Mitsubishi. Очевидцы утверждают, что в результате столкновения пострадали люди. Пассажирам и водителю Nissan понадобилась помощь медиков.

Отметим, что официальная информация о происшествии не поступала.