Самарцы не одобрили реконструкцию улицы Лейтенанта Шмидта

Трое участников внесли свои предложения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялись публичные слушания по вопросу реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта. Участие в них приняли 10 человек. Итоги обсуждений сообщили в городской администрации.

Согласно документации, одна из жительниц высказалась против изъятия земли у жителей частного сектора для расширения дороги. Другая участница посчитала строительство нецелесообразным, поскольку грузовую переправу придется перенести в другое место.

На слушания также поступило коллективное заявление. Жители предложили сохранить нежилое здание площадью 19 квадратных метров на пересечении улиц Тельмана, 1 и Лейтенанта Шмидта. Отмечается, что это помещение «используется для удовлетворения нужд и потребностей жителей ул. Тельмана».

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