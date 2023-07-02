В Самарской области ищут бесследно пропавшего 63-летнего пенсионера на «Лада Гранта»

Алексея З. разыскивают полицейские и волонтеры Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области бесследно исчез 63-летний житель Тольятти Алексей З. Мужчина уехал от дома 28 на ул. Родины на своей «Лада Гранта» примерно в 9:45 1 июля 2023 года и до сих пор не вернулся. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Сейчас пропавшего ищут полиция и волонтеры. На вид мужчине около на вид 60 лет, у него худощавое телосложение, рост 166 см, густые седые волосы, на лице щетина. Алексей был одет темно-зеленую футболку, светлые штаны с надписью «Спорт» на боку, черные кроссовки. Автомобиль, на котором уехал тольяттинец – коричневая «Лада Гранта», госномер Е939ТО63.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят обратиться по телефону дежурной части отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти: 8(8482) 93-48-62, 93-49-87, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.