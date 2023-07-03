Самару накроют сильные магнитные бури с 11 по 22 июля 2023 года

Город накроет серия магнитных бурь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты вновь предупредили о серии магнитных бурь. Они накроют областную столицу с 11 по 22 июля 2023 года.

По информации сервиса my-calend, с 11 по 13 июля в городе ожидаются магнитные бури, сила которых составит 5-6 баллов. В этот период горожане могут почувствовать ухудшение самочувствия и столкнуться с головной болью, слабостью. Снизится внимание и работоспособность, появится сонливость. Помимо этого, с 13 по 22 июля сила магнитных бурь составит 3 балла.

В эти дни состояние ухудшится незначительно. Горожанам рекомендуют больше гулять, не перенапрягаться и отдыхать.