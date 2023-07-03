Капитальный ремонт Дома культуры продолжается в селе Самарской области

На время ремонта репетиции и занятия проводятся в других помещениях. Фото: национальныепроекты.рф

В Кошкинском районе Самарской области продолжается капитальный ремонт Дома культуры. В селе Старое Максимкино здание обновляется по нацпроекту «Культура». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Отмечается, что глава района встретился с подрядчиками, обсудил с ними ход выполнения работ, настроив на более активную работу. Специалисты уже начали монтировать кровлю. После завершения этой части работ можно будет выполнить заливку полов и малярные работы.

На время ремонта репетиции и занятия творческих коллективов и кружков проводятся в других помещениях. Ожидается, что в результате ремонта обновленный Дом культуры станет центром притяжения и еще более удобным местом для проведения мероприятий.

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