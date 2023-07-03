Пенсионер отплатил продукты найденной картой и попал под суд в Самарской области

Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске у 62-летней местной жительнице пропала банковская карта. После этого с нее списали 11 тысяч рублей. Полицейские изучили выписку по расчетному счету и выяснили, что картой расплачивались в разных магазинах на территории города.

— Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения. Один из участковых узнал вора. Им оказался 62-летний местный житель, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина не был судим. По его словам, он нашел карту возле банкомата и решил попробовать расплатиться ею в ближайшем магазине. После удачи он продолжил оплачивать продукты питания.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Сотрудники полиции напоминают, что нельзя расплачиваться найденной чужой картой.

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