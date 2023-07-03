Самарцам рассказали о погоде в начале июля 2023 года

В городе ожидается жаркая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о погоде в начале июля 2023 года. Температура будет неустойчивой.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в предстоящие дни регион окажется под влиянием перемещающихся фронтальных разделов циклонического вихря. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, также не исключают град. Помимо этого, с 3 по 5 июля в губернии объявлен желтый уровень опасности, температура воздуха достигнет 30-32 градусов.

Напомним, местных жителей также предупредили о надвигающейся серии магнитных бурь. Они накроют областную столицу с 11 по 22 июля 2023 года.