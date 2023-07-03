В Самарской области двух безработных жителей поймали с крупной партией наркотиков

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местные жители сообщили в полицию, что в подъезде многоквартирного дома в Автозаводском районе есть двое мужчин, которые могут быть причастны к незаконному сбыту наркотических средств.

— Полицейские сразу выехали по адресу и задержали двух 31-летних жителей Тольятти. В кармане куртки одного из мужчин нашли сверток с белым веществом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза показала, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство в крупном размере. Безработные мужчины признали свою вину. Как выяснилось, они хранили наркотики для дальнейшего распространения путем закладок на территории города.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, тольяттинцы заключены под стражу.

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