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НовостиОбщество3 июля 2023 5:04

Большинство самарцев не хотят расплачиваться в магазине биометрией

Специалисты провели опрос
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы переживают за данные своей банковской карты

Многие самарцы переживают за данные своей банковской карты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители не хотят расплачиваться за товары по системе биометрической оплаты труда. Специалисты провели опрос среди горожан.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 8 из 10 опрошенных самарцев пока не готовы расплачиваться при помощи системы биометрических данных. Расплачиваться «лицом» согласны только 8% респондентов. В число аргументов против подобной системы попала неуверенность в защищенности своего банковского счета и нежелание сдавать данные.

Чаще всего против высказываются мужчины. Противников использования биометрии больше среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет.