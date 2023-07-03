Большинство самарцев не хотят расплачиваться в магазине биометрией

Многие самарцы переживают за данные своей банковской карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители не хотят расплачиваться за товары по системе биометрической оплаты труда. Специалисты провели опрос среди горожан.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 8 из 10 опрошенных самарцев пока не готовы расплачиваться при помощи системы биометрических данных. Расплачиваться «лицом» согласны только 8% респондентов. В число аргументов против подобной системы попала неуверенность в защищенности своего банковского счета и нежелание сдавать данные.

Чаще всего против высказываются мужчины. Противников использования биометрии больше среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет.