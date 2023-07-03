В Самарской области мужчина обокрал чужую дачу, чтобы купить алкоголь

По словам вора, он вспомнил про заброшенный дом, куда хозяева приезжают редко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области мужчина похитил металлические и чугунные изделия из частного дома. Он сдал их в пункт приема, а деньги потратил на алкоголь.

— Из дома украли газовый баллон с редуктором и чугунные изделия на четыре тысячи рублей. Хозяин проживает в Самаре и на дачный участок приезжает редко. В день кражи на окне были сорваны ставни, а также сломана печка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Вором оказался ранее судимый за кражи 43-летний местный житель. Как оказалось, он был пьяный, когда решил украсть чужое имущество, чтобы продолжить застолье. По его словам, он вспомнил про заброшенный дом, куда хозяева приезжают редко, проник в здание через окно, разломал печку и похитил металлические и чугунные изделия.

В пункте приема металла он получил денежные средства, которые потратил на алкогольные напитки. В настоящий момент возбужденное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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