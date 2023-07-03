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НовостиПроисшествия3 июля 2023 5:37

В Самарской области 14-летний парень украл мопед за 50 тысяч рублей

Полицейский задержали злоумышленника
Алена ПРОВКИНА
Полицейские задержали подростка

Полицейские задержали подростка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарской области молодой человек обратился за помощью в полицию. У него украли дорогостоящий мопед.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший рассказал, что оставил мопед возле торгового центра, после чего обнаружил его пропажу. Ущерб, с учетом износа, оценили в 50 тысяч рублей. Правоохранители осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя и установили очевидцев. Во время опроса один из жителей признался, что видел знакомого на похожем мопеде.

К хищению был причастен 14-летний подросток. Парень признал свою вину и рассказал, что просто решил покататься, но после не стал возвращать транспорт и спрятал его в кусты. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.