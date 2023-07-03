Самарцам предлагают принять участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Каждый желающий сможет поделиться своими практиками по управлению МКД / Фото: Единая Россия

Жители Самарской области смогут принять участие в конкурсе лучших практик управления МКД «Лучший дом. Лучший двор». Он стартует в следующий понедельник, 10 июля 2023 года, в рамках партпроекта «Единой России» - «Жители МКД».

Подать заявку может любой желающий. Она должна содержать описание практики, которая есть в доме, а также фото и ссылки на публикации. В конкурсе будет несколько номинаций: «Самый энергоэффективный дом», «Самый дружный дом», «Лучший дом» и «Лучший подъезд». Прием заявок продлится до 10 октября 2023 года.

С 10 июля по 10 ноября будет проходить народное голосование за лучшие практики по управлению МКД. Итоги подведут с 1 по 8 декабря. Также жюри определит лучший регион по участию в конкурсе в федеральном округе. Награждение победителей намечено на 20 декабря 2023 года.

Напомним, в 2022 году Самарская область вошла в топ-7 по количеству поданных заявок. Большинство участников были из Самары и Тольятти. Победу в номинации «Лучшая практика проведения капремонта» на федеральном этапе одержали жители дома № 17 по проспекту Карла Маркса в Самаре.

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