Самарчанка заплатила за избиение мужчины 150 тысяч рублей

Женщина заплатила за избиение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница избила мужчину. Подозреваемая хотела защитить своего молодого человека.

По информации ГУФССП России по Самарской области, женщина со своим возлюбленным была в гостях. Вечером они вышли к подъезду, где вступили в словесную перепалку с незнакомцем. Чтобы помочь и защитить своего возлюбленного, подозреваемая нанесла не менее 30 ударов руками и ногами подошедшему мужчине. Соседи вызвали полицию, а потерпевший попал в реанимацию.

Женщину признали виновной и обязали компенсировать моральный вред пострадавшего – 150 тысяч рублей. Задолженность полностью погашена.