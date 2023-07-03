На 50-м Грушинском фестивале заложили капсулу времени для открытия через 10 лет

Грушинский фестиваль посетили гости более чем из 273 городов России и зарубежья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 1 июля 2023 года, в Самарской области на 50-м юбилейном Грушинском фестивале заложили капсулу времени с послание будущим поклонникам бардовской песни.

Послание откроют и прочтут через 10 лет – на юбилейном 60-м Грушинском. На поляну доставили камень с места проведения первого фестиваля. В церемонии заложения капсулы поучаствовал и губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, Грушинский фестиваль посетили гости более чем из 273 городов России и зарубежья. Все они отметились на карте Грушинского фестиваля, организовать которую помогли в самарском отделении Российского географического общества.

Также одним из главных событий 1 июля стал спуск на воду парусника, названного именем Валерия Грушина. Идея родилась из давней студенческой традиции, когда на турслетах Валерий Грушин и его друзья строили такие парусники, просто играя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дороги затоплены, гости Грушинского промокли: последствия сильного ливня в Самарской области 1 июля 2023

В Самарской области сильный дождь затопил дороги и намочил участников Грушинского 1 июля (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.