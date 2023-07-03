В Самаре капитально отремонтируют здание машиностроительного техникума на пр. Масленникова

Здание техникума признано объектом культурного наследия Фото: Google. Карты.

В Самаре планируют капитально отремонтировать здание на проспекте Масленникова, 37. Оно является объектом культурного наследия «Машиностроительный техникум». Информация об этом размещена на портале госзакупок .

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет привести в порядок фасад, фундамент, помещения подвала, помещения с 1 по 3 этаж, а также крышу. Здание требуется обновить для нужд государственного бюджетного учреждения Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики».

Сейчас идет прием заявок. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 89,5 млн рублей. Итоги электронного аукциона подведут 13 июля 2023 года.

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