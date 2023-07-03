В Самарской области мужчина чуть не убил сожительницу бокалом

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области местная жительница обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что возлюбленный угрожает ей убийством.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 34-летняя жительница поселка Сургут призналась, что сидела с сожителем и выпила. Во время распития алкогольных напитков подозреваемый стал угрожать ей убийством и ударил по голове бокалом. Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли осколки и обнаружили следы крови. Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отделение.

Мужчина признался, что не смог сдержать эмоции из-за алкоголя. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый вновь предстанет перед судом.