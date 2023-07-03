Женские «Крылья Советов» одержали первую победу в Суперлиге

Единственный гол в матче забила Мария Дурнова Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

В субботу, 1 июля 2023 года, прошел матч 15-го тура Суперлиги между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином». Победу одержали девушки из 63-го региона.

В начале встречи преимущество было у «Рубина». Однако защитники «Крыльев» не дали сопернику реализовать моменты. Счет в матче удалось открыть только в конце первого тайма. Мяч в сетку ворот казанских футболисток отправила Мария Дурнова.

До конца встречи счет на табло не изменился. Таким образом, «Крылья Советов» обыграли «Рубин» - 1:0. Эта победа стала первой для самарчанок в Суперлиге.

Следующий матч намечен на август 2023 года. Точная дата пока неизвестна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.