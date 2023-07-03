В Самарской области 188 выпускников получили 100 баллов в 2023 году

более 1,5 тысяч выпускников удостоены золотой медали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самарской области 11 класс окончили 11 752 школьника. По результатам десяти экзаменов 100 баллов получили 188 выпускников по восьми учебным предметам. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

Среди общего числа ребят, набравших максимальное количество баллов, 14 выпускников получили 100 баллов сразу по двум предметам. Также отмечается, что более 1,5 тысяч выпускников удостоены золотой медали.

А медали «За особые успехи в учении» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил 25 выпускникам. После торжественной части и поздравлений глава региона пообщался с выпускниками и ответил на их вопросы.

Школьники предложили предусмотреть поощрение для педагогов, чьи ученики набрали 100 баллов на ЕГЭ. Дмитрий Азаров поддержал инициативу и поручил минобру региона проработать этот вопрос.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.